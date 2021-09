Protocolli Covid nelle aziende: 17 “non in regola”. Multe per oltre 25mila euro

Proseguono incessanti le attività di prevenzione e controllo delle forze dell’ordine, nell’ambito delle attività pianificate dal Comitato provinciale Ordine e Sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Daniela Lupo.

Nell’ultima settimana – dal 13 al 19 settembre 2021 – sono stati effettuati, nell’ambito delle attività generali di prevenzione e controllo del territorio, 521 servizi con l’impiego di 1.104 uomini. Nello stesso arco temporale, nell’ambito dei controlli Covid, sono state controllate 977 persone e 23 attività o esercizi commerciali. All’esito dei controlli è stato sanzionato un cittadino. Nell’ultimo fine settimana sono state controllate 258 persone e 9 attività o esercizi commerciali ed è stato sanzionato un cittadino.

Dall’8 marzo 2020 e sino alla giornata del 19 settembre 2021, sono state controllate 148.919 persone e 8.512 esercizi commerciali: complessivamente sono state sanzionate 4.330 persone e 98 esercizi commerciali.

Nell’ambito delle attività di controllo per la verifica dei protocolli Covid coordinate dalla Prefettura e realizzati in maniera congiunta da ITL, Guardia di Finanza ed Ausl, dal 1° gennaio al 21 settembre 2021, sono state controllate 59 aziende, registrando in 17 casi di irregolarità ed elevando consequenzialmente sanzioni per oltre 25mila euro. Le aziende irregolari, nei cui confronti sono stati adottati provvedimenti, hanno ripristinato le condizioni di sicurezza senza che si rendesse necessaria la sospensione dell’attività a cura della Prefettura.