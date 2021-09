Stasera alle 20.30 puntata speciale di Zona Calcio: ospiti Luca Baldrighi e Shaqir Tafa

Il turno infrasettimanale della Serie C sarà al centro questa sera di una puntata speciale di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati e Alessandra Carlà.

Dopo l’appuntamento tradizionale del lunedì, questa settimana si radoppia, con i riflettori saranno puntati sulla partita che il Piace ha vinto ieri sera in casa contro il Legnago e sulla sfortunata trasferta del Fiorenzuola sul campo della capolista Padova, che ha prevalso per 2-1 grazie a un rigore inesistente.

Immagini, gol e commenti a partire dalle 20.30 con il team manager rossonero Luca Baldrighi e il difensore biancorosso Shaqir Tafa.

Come sempre, è possibile partecipare sia via e-mail ([email protected]), sia via whatsapp al 3355438909, inviando anche audio o video di 20-30 secondi con opinioni, pareri o domande per gli ospiti in studio allo Spazio Rotative.

Le repliche di Zona Calcio del lunedì vanno in onda su Telelibertà ogni martedì alle 9.00 e alle 17.00, mentre domani agli stessi orari si potrà rivedere la puntata speciale di questa sera.

