Rivergaro: approvato il progetto del sottopasso: più sicurezza per i ciclisti

Se non ci saranno imprevisti, entro 2021 si comincerà a scavare sotto alla Statale 45 a Rivergaro, tra Ancarano e Pieve Dugliara: dopo almeno tre anni di attesa sulla tabella di marcia, sta per sorgere il cantiere del nuovo sottopasso ciclopedonale da 290mila euro che permetterà di superare la pericolosa “barriera” della Statale e mettere in collegamento le due frazioni in sicurezza.

L’opera – pianificata dal Comune di Rivergaro fin dal 2018 – è passata attraverso un lungo iter autorizzativo ma ora si potrà procedere spediti con la gara d’appalto e il successivo cantiere: l’obiettivo è iniziare il 2022 con il cantiere già avviato. Proprio nei giorni scorsi la giunta comunale ha approvato il progetto definitivo dell’opera, realizzato dall’ingegner Luigi Ghezzi e dall’architetto Paola Galvani. In base al cronoprogramma, serviranno tre mesi di cantiere per avere l’opera finita e funzionante, senza necessità di chiudere al traffico la Statale.

Il sottopassaggio metterà in comunicazione via dei Borzoli (zona Ancarano) con via Gasparini (verso la casa di riposo di Pieve Dugliara): i ciclisti potranno entrare nelle rampe d’ingresso al sottopasso nei pressi del distributore di benzina, pedalare sotto alla Statale 45 in sicurezza e poi sbucare dalla parte opposta (nell’attuale campo concesso gratuitamente allo scopo proprio dalla casa di riposo “Gasparini”) dove sarà realizzato uno scivolo di collegamento alla strada comunale che conduce a Pieve Dugliara.