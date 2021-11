Emergenza sanitaria in aula, ma personale Covid in scadenza

L’emergenza sanitaria rialza la testa, anche dentro le aule, anche a Piacenza. Ma, per ora, i contratti del personale Ata aggiuntivo (Covid) restano validi fino al 31 dicembre. La richiesta di proroga rientra tra le istanze della Flc Cgil nazionale, che con Snals, Uilscuola e Gilda degli insegnanti, ha proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori della scuola. La minaccia esplicita di un’uscita di scena del personale Ata aggiuntivo nelle scuole, che sta collaborando a garantire le rigide normative in termini di sicurezza sanitaria, con operazioni di sorveglianza e sanificazione degli ambienti, allarma le scuole, non solo il sindacato. Preoccupate le parole dei presidi piacentini.

