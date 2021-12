Scivola sul ghiaccio e batte la testa. E’ gravemente ferito un 77enne che stamattina, 11 dicembre, è caduto sul marciapiede in via Emilia Parmense a Piacenza. I passanti hanno allertato il 118. Sul posto, i soccorritori hanno medicato e trasportato d’urgenza in ospedale l’uomo. L’anziano si trova in serie condizioni di salute.

