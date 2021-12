Metronotte, in aumento fatturato e dipendenti: Zilocchi: “Una azienda sana”

“E’ stato presentato nella mattina di lunedì 13 dicembre il bilancio operativo 2021 di Metronotte Piacenza, che oltre a 34mila interventi per prevenire furti ha anche reso possibile il ritovamento di persone in stato confusionale, il recupero di animali, e il recapito di medicinali. Una conferenza iniziata con la premiazione delle guardie giurate che nei primi mesi della pandemia dello scorso hanno lavorato incessantemente nella prima zona rossa d’Italia – quella di Codogno e degli altri 10 comuni del lodigiano, per prestare servizio di supporto alla popolazione e alle attività commerciali.

Un anno durante il quale gli eventi gestiti dalla centrale operativa sono cresciuti del 5%, passando da 78.475 a 82.623, il fatturato è incrementato del 17% raggiungendo i 14,5 milioni di euro, e i dipendenti sono cresciuti dell’11% sfiorando ora le 400 unità con 82 pattuglie operative.