Tragedia nella mattina di Natale: schianto in A21, un morto e un ferito

Tragedia lungo la A21 questa mattina, sabato 25 dicembre, a Castel San Giovanni. Un camionista di origine romena ha perso la vita in seguito allo schianto del mezzo pesante contro a un guardrail. Il camion, che viaggiava in direzione Piacenza, si è ribaltato. Sul camion si trovava anche un’altra persona che ha riportato ferite gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 e la Pubblica Assistenza Valtidone, oltre ai vigili del fuoco di Castel San Giovanni. Sul luogo della tragedia anche gli agenti della polizia stradale che si sono occupati dei rilievi di legge.

