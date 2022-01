Frontale con l’autobus in via La Primogenita, denunciato il conducente dell’auto

E’ stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcoltest l’uomo alla guida dell’auto che la mattina del 7 gennaio è finita contro un pullman in via La Primogenita a Piacenza. Nessuno dei passeggeri rimase ferito nell’impatto mentre i due conducenti furono condotti in ospedale per le medicazioni del caso. Al conducente della Lancia Thema è stata ritirata la patente dalla polizia locale, il mezzo è stato posto sotto sequestro.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà