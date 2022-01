Piace, tegola Corbari: sarà operato. Domani previsto l’arrivo di Castiglia

E’ in fase di definizione la trattativa che, una volta conclusa ufficialmente, porterà Luca Castiglia a vestire la maglia biancorossa del Piacenza calcio. Dovrebbe essere già domani, infatti, la giornata in cui il centrocampista, in scadenza di contratto con il Modena, appunterà la firma sul contratto che lo legherà alla squadra allenata da mister Cristiano Scazzola.

Nell’arco di pochi giorni, il Piacenza ha dimostrato di voler essere protagonista nel mercato di riparazione invernale e – dopo l’acquisto a titolo definitivo del difensore classe 1986 Francesco Cosenza – ha ufficializzato la cessione in prestito di Roberto Codromaz alla Società Sportiva Teramo Calcio, squadra in cui ritroverà un altro biancorosso: Lorenzo De Grazia.

Non arrivano soltanto notizie positive dal mondo Piace, infatti sembrano essere più gravi del previsto le condizioni di Andrea Corbari, centrocampista dal gol facile e pedina fondamentale all’interno dello scacchiere di mister Scazzola.

A inizio di dicembre, Il giocatore, inseguito a una brutta botta al ginocchio, si era sottoposto agli esami strumentali che avevano evidenziato una parziale lesione del legamento crociato anteriore. Sembravano due i mesi utili al recupero, invece, inseguito a ulteriori accertamenti è alto il rischio che Corbari non riesca a rientrare prima della fine della stagione. Dovrà essere operato. Difficilmente, quindi, i tifosi biancorossi potranno vedere giocare insieme Castiglia con il numero 23.

Nel frattempo, ha esordito in Coppa d’Africa Yusupha Bobb con il suo Mali, che ha pareggiato 1-1 contro il Gambia. Bobb è partito da titolare e ha giocato tutti i novanta minuti.