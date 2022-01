Stasera la finale di The Voice Senior. Piacenza è pronta a sostenere Barocelli

Il cantante piacentino Roberto Barocelli sarà tra i 12 finalisti che si esibiranno stasera nella trasmissione The Voice of Italy senior su RaiUno. Barocelli seguirà le indicazioni di Orietta Berti e spera di rendere orgogliosa la sua amata città: “Canterò per Piacenza – ha affermato l’interprete – sono felice dei riscontri ottenuti in queste settimane, darò il massimo come ho sempre fatto”. Oltre il supporto della moglie e dei figli, Barocelli ha bisogno del sostegno dei suoi concittadini. Infatti, la vittoria finale di The Voice è decretata dal televoto di casa.

I telespettatori potranno esprimere il proprio voto inviando il codice a due cifre, associato a ciascun artista, tramite sms o digitando il numero sulla tastiera dopo aver chiamato da telefono fisso.

Roberto sarà tra i finalisti del programma condotto da Antonella Clerici anche grazie l’ottima esibizione offerta durante la semifinale. Barocelli ha ricevuto applausi e, soprattutto, i complimenti di Orietta Berti dopo aver cantato “I migliori anni della nostra vita” di Renato Zero. “Tutto quello che tocca Roberto diventa rock – aveva spiegato l’interprete di “Fin che la barca va” – lo porto in finale perché ha proposto un’esibizione da pelle d’oca”.

Per consentire all’imprenditore piacentino con la passione per il canto di concludere al meglio il suo percorso a The Voice, tutti pronti a sostenerlo attraverso i voti da casa, che saranno decisivi. Piacenza sa chi tifare.