Green pass scaduto e non può fare il booster per ragioni di salute. “Cosa faccio?”

Ha più di cinquant’anni e ha subito un trapianto, ha fatto due dosi di vaccino, avrebbe fatto anche la terza ma non può fino alla fine di febbraio per motivi medici. Il green pass del piacentino è scaduto ieri, in mano ha un certificato cartaceo che non sa se valga come green pass base o rafforzato. Soprattutto potrebbe rischiare la multa perché da oggi, 1 febbraio, scatta l’obbligo vaccinale per gli over 50.

È questo il caso che sta capitando a un piacentino che meno di tre mesi fa è stato sottoposto a trapianto.

