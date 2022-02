Rivergaro, oltre 13mila euro per smontare la casetta d’avvistamento degli uccelli

Costerà oltre 13mila euro smontare la torretta d’avvistamento degli uccelli – posizionata alcuni anni fa e mai utilizzata – sul lungotrebbia di Rivergaro, uno dei simboli della ricostruzione post alluvione del 2015: tanto dovranno sborsare i Parchi del Ducato per smantellare la casetta di legno che sorge tra il Trebbia e la Statale 45 e che non ha mai entusiasmato i rivergaresi.

Lo smantellamento della casetta è messo nero su bianco in una determina dell’Ente Parchi che dà mandato a una “ditta altamente specializzata” di smontare la struttura tramite un autocarro dotato di gru, di catalogare ogni singolo pezzo e di trasportare infine il tutto nell’area verde della Rossia, in comune di Gossolengo. La ditta scelta per questa delicata procedura è la “Simone Galanti” di Castelnovo nè Monti (Reggio Emilia) per una spesa complessiva di 13.420. Già considerata nel tempo uno spreco di denaro pubblico e oggetto di facili ironie, la “casetta” dovrebbe lasciare tra poco la sua sede lungo le rive del Trebbia, dove non era mai stata resa accessibile al pubblico, ufficialmente per mancanza di collaudo.