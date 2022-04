Parte forte la raccolta di giocattoli per i bambini ucraini al centro Gotico

I primi giochi hanno iniziato ad arrivare già alla mattina. Bambole e pupazzi, album da colorare, macchinine e peluche hanno fatto la loro comparsa sul tavolo posizionato nella piazzetta del centro commerciale Gotico.

L’occasione è quella fornita dal progetto benefico “Donare un gioco”, nato dalla collaborazione fra il centro Gotico e Anpas: da ieri e per tutta la settimana, fino a sabato, la galleria commerciale ospiterà un punto di raccolta dove donare giocattoli, che saranno destinati ai bambini dell’Ucraina e che saranno portati anche direttamente in loco proprio dai volontari delle pubbliche assistenze.

“Il centro commerciale – dice la direttrice del Gotico Monica Pollini – mette a disposizione i primi 500 giochi. A questi si aggiungeranno quelli nuovi o usati, a patto naturalmente che siano in buone condizioni, che i cittadini vorranno donare”.

A quel punto entrerà in azione Anpas: saranno infatti i volontari dell’associazione a distribuire i giocattoli ai bambini ucraini presenti nella nostra provincia e le cui famiglie abbiano fatto richiesta.

Ma non finisce qua: Anpas, infatti, porterà i giochi anche direttamente sui luoghi della guerra e in particolare al campo di transito profughi Evo (che significa centrale elettrica), che si trova a Vojany, in Slovacchia.