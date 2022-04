Mercati rionali: la raccolta differenziata spiegata in un volantino multilingue

La raccolta differenziata nei mercati rionali è un progetto di Comune e Iren che prevede una specifica organizzazione per differenziare i rifiuti nelle aree mercatali, per aumentare le percentuali di raccolta differenziata e rendere più snelle e veloci le attività di pulizia a fine mercato.

Per supportare questo tipo di raccolta è stato realizzato da Iren, su iniziativa dell’amministrazione comunale di Piacenza, un volantino che in italiano, inglese, francese, arabo, ed altre lingue illustra le operazioni da effettuare di modo che tutti gli interessati possano adeguatamente essere informati sulle operazioni di raccolta.

Nei mercati rionali in cui è attivo questo progetto, ogni mattina gli operatori ecologici consegnano agli ambulanti i sacchi per la raccolta differenziata. Le diverse frazioni così ottenute e separate vengono infine raccolte e successivamente inviate a impianti di valorizzazione. Il servizio consente di riciclare i rifiuti e, alla fine delle attività di vendita, permette di pulire l’area in meno tempo e con migliori risultati.

Nei mercati di Piacenza le raccolte si svolgeranno nelle giornate di:

• MERCOLEDÌ e SABATO

Mercati di Piazza Cavalli, Piazza Duomo e Piazzetta Mercanti

• MARTEDÌ e GIOVEDÌ Mercato della Farnesiana

• SABATO

Mercato della Besurica

Nei giorni di mercato Iren consegna i sacchi direttamente agli operatori commerciali. Alla fine del mercato (entro e non oltre le 14,30), il volantino avvisa di lasciare la piazzola pulita e con i rifiuti ben separati. Il folder sottolinea anche che vanno differenziati autonomamente eventuali rifiuti in vetro o imballaggi in metallo e, al termine delle attività, vanno ripulite le aree destinate ai posti di vendita. Il non rispetto delle suesposte norme comporta sanzioni da 104 a 1032 euro: anche questo viene messo in evidenza dal volantino multilingue che, già dalla giornata di domani, verrà distribuito nei mercati cittadini.