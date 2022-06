Alla Trattoria Lupi la Grande cena di Boorea: il ricavato in beneficenza a Telefono Rosa

È tornata la solidarietà della Grande cena di Boorea alla Trattoria Lupi di Piacenza, il cui ricavato sarà destinato al Centro antiviolenza Telefono Rosa di Piacenza, coordinato dall’associazione di volontariato “La città delle donne”.

“Un’iniziativa nel segno della solidarietà e della socialità” hanno spiegato Edwin Ferrari e Fabrizio Ramacci, presidente e vicepresidente Legacoop Emilia Ovest, presenti all’iniziativa. “Un evento a cui la cooperazione del nostro territorio ha risposto con entusiasmo. Ritrovarci in questa occasione rappresenta un momento di convivialità, caratterizzata non solo dal piacere di stare insieme ma anche dalla profonda condivisione di valori quali la comunità, l’inclusione e il sostegno”.

La tappa di Piacenza rientra nel tour della Grande Cena di Boorea che dall’8 al 23 giugno si snoda in quattro province (Piacenza, Reggio, Parma e Salerno), 14 città per un totale di 17 cene e pranzi. Una macchina organizzativa complessa, possibile solo grazie alla cooperazione e al volontariato, un eccezionale progetto di solidarietà che in 22 anni è stato in grado di raccogliere circa 440mila euro, destinati alle comunità emiliane e ai luoghi del pianeta che ne hanno maggiormente bisogno.