Cade dal trattore in corsa a Comini di Vernasca. Soccorso dall’eliambulanza

Attimi di grande paura e apprensione in località Comini di Vernasca. Secondo le prime informazioni, un uomo si sarebbe buttato dal suo trattore in corsa, mentre si trovava tra i campi che caratterizzano l’alta Val d’Arda. Sembra infatti che l’agricoltore abbia perso il controllo del mezzo in un terreno ripido, per questo avrebbe deciso di lanciarsi a terra prima che il trattore si ribaltasse. La dinamica attualmente non è ancora chiara. Il trattore ha terminato la sua corsa contro un vigneto che costeggiava il campo.

Sul posto sono prontamente intervenuti un equipaggio del soccorso alpino, i vigili del fuoco di Fiorenzuola, i carabinieri e un’auto medica. Atterrato anche l’eliambulanza arrivato da Parma. Dalle prime indiscrezioni l’uomo sarebbe cosciente, ma avrebbe subito diverse fatture.