Emporio solidale, ecco come aiutare in estate. Oggi 131 famiglie in carico

L’attività dell’Emporio solidale di Piacenza prosegue anche in estate. Oggi la struttura in via Primo Maggio ha in carico 131 famiglie, di cui 230 minori, che vengono sostenute nel fare la spesa e accompagnate in percorsi di ritorno all’autonomia. E’ attivo, infatti, lo sportello di orientamento al lavoro gestito dal Centro di solidarietà: da gennaio a giugno, 43 utenti disoccupati si sono rivolti al servizio, 20 dei quali hanno trovato un posto di lavoro, perlopiù nel settore della logistica.

Per continuare ad aiutare, dunque, l’Emporio solidale propone alla cittadinanza alcuni eventi utili anche alla raccolta benefica: lunedì 11 e lunedì 18 luglio alle ore 20.30, all’esterno della struttura verrà allestito un piccolo spazio dedicato alle letture serali animate e ad alta voce per i bambini. L’ultimo appuntamento, invece, è previsto lunedì 29 agosto alle ore 17, con un laboratorio creativo dai tre anni d’età. Chi vuole iscriversi alle iniziative o avere maggiori informazioni può rivolgersi a [email protected]

Inoltre, nell’ambito dell’iniziativa “R-Estate in Emporio” per tutto il periodo estivo prosegue la raccolta di materiale di cancelleria, con il quale a inizio settembre verrà allestito lo scaffale dedicato agli studenti. E’ possibile consegnare biro, matite, quaderni, astucci, diari, fogli per disegnare e altri articoli di cancelleria negli orari di apertura (lunedì e mercoledì dalle 15 alle 17, martedì e giovedì dalle 9 alle 12) o lasciare i prodotti donati durante gli eventi organizzati.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: