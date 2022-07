Vigili del fuoco in difficoltà: “Carenza d’organico e pochi mezzi a disposizione”

Carenze d’organico del 20%, un parco macchine degno del registro delle auto storiche dell’Aci e una totale inadeguatezza dei mezzi per gli incendi boschivi, in un momento in cui l’allarme siccità mette in primo piano il rischio di roghi nei boschi. “Problemi ormai cronici», attacca Giovanni Molinaroli, coordinatore provinciale Funzione pubblica della Cgil per i pompieri.

A Piacenza, tra il comando della città e i distaccamenti di Fiorenzuola, Castel San Giovanni e Bobbio, dovrebbero esserci 200 vigili del fuoco, contro i 160 presenti. E il capitolo automezzi è tragico. Se si passa alle autobotti, cioè i mezzi con cui i pompieri intervengono nella stragrande maggioranza dei casi, su nove totali sette hanno tra i 20 e i 22 anni. “Di veri mezzi per gli incendi boschivi non ne abbiamo – osserva il coordinatore Cgil -. Abbiamo solo qualche campagnola 4×4”.

