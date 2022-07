Podenzano, in 8mila al Tomato fest. Tra gli eventi, la benemerenza a Letizia Mozzi

E’ stata un’edizione dei record quella del Tomato Fest 2022 a Podenzano. Nelle tre serate di intrattenimento in piazza Nuova si sono contate in tutto circa otto mila persone di cui tre mila solo nella serata d’esordio, venerdì, quando sul palco è andato in scena lo spettacolo “Voglio tornare negli anni ’90”.

Tre serate di grande partecipazione nonostante il caldo. Il pubblico ha affollato la piazza anche per le proposte enogastronomiche che le attività commerciali e di ristorazione del paese hanno messo in campo.

Proloco e Comune di Podenzano sono stati gli organizzatori, con la collaborazione delle associazioni locali e il contributo di diversi sponsor tra cui Pomì, l’azienda di trasformazione di pomodoro, il prodotto per eccellenza del territorio podenzanese, che viene celebrato ogni anno con la fiera domenicale legata al co-patrono San Germano di Auxerre.

Domenica la più lunga e intensa giornata di festa, iniziata con la marcia di Re Pomodoro e i numerosi banchi del mercato, la celebrazione della messa dedicata al patrono e proseguita con la consegna della civica benemerenza “Comune di Podenzano 2022” alla volontaria Letizia Mozzi. Chiusura in grande stile con la comicità della coppia “zelighiana” Marta e Gianluca.

