Laura Marchesi lascia il consiglio di Coli. Al suo posto entrano Bruschi o Turcanu

Laura Marchesi si è dimessa dal ruolo di consigliere comunale di Coli. Entrata per la prima volta in consiglio dopo le elezioni del 2019, era stata nominata assessore al bilancio dal sindaco Renato Torre; tempo un anno ed è già stato tempo di rimpasto, un passo indietro insieme all’allora vicesindaco Daniele Rossi.

Marchesi era rimasta in maggioranza, ma come consigliera. Due anni dopo, a un anno e mezzo dalle prossime elezioni, la scelta più drastica: “Quando mi sono candidata non immaginavo questa situazione, pensavo amministrare un territorio volesse dire farlo insieme, uniti. Continuo il mio impegno civico come volontaria della Pro loco”.

I primi tra i non eletti, Antonio Bruschi e Irina Turcanu, nel 2019 avevano ottenuto lo stesso identico numero di preferenze.

Il servizio oggi su Libertà