Mareto aiuta il suo Comune. “Contro il caro bollette spento il faro della chiesa”

Ci sono manifestazioni d’affetto e slanci della gente verso il proprio Comune. Ne è un caso Mareto di Farini, dove i parrocchiani hanno chiesto venga spento il faro che illumina la chiesa di recente oggetto di restauro. “Il Comune ci ha aiutati durante ilCovid e nei restauri per la facciata della chiesa”, spiegano. “Per solidarietà e come gesto di gratitudine chiediamo di sospendere l’illuminazione notturna del monumento per cercare, nel nostro piccolo, di aiutare a nostra volta ilComune con le spese delle bollette di luce e gas”.

