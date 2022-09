S’allarga la protesta a Ottone. “Togliete il divieto di caccia, la peste suina qui non c’è”

Avevano lanciato un appello, “Ora basta”, “Venite qui a vedere quel che succede, cinghiali ovunque, nei giardini”, “Assurdo”, e il consigliere provinciale delegato Giampaolo Maloberti lo ha raccolto, incontrando a Ottone il sindaco Federico Beccia, il referente dell’Atc Luigino Mondani, agricoltori, allevatori, referenti dei Consorzio faunistici, ma anche commercianti, “Perché l’assenza di cacciatori anche da altre province nel territorio ci flagella tutti”.

Anche Maloberti si è schierato con loro, e scriverà una lettera, firmata da tutti gli aderenti alla protesta, alla prefettura, al commissario per la peste suina Angelo Ferrari, alla Regione, chiedendo possa riprendere la caccia a Ottone e Zerba, le uniche due zone dove resta vietata nonostante qui non sia mai stato rilevato un solo caso di malattia nei cinghiali. “Eppure a Rovegno, nella Liguria dove invece i contagi ci sono stati, si può sparare. Parliamo di due curve di distanza da Ottone. Che senso ha?”, chiede Maloberti. “Oltretutto la carne non può uscire da qui, anche se negativa. Che danno inutile”.

Il servizio integrale oggi su Libertà