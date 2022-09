A Ceci lezione all’aria aperta e piantati dagli studenti settanta nuovi alberi

Alle Vallette di Ceci, mille metri in comune di Bobbio, centinaia di studenti iniziano l’anno scolastico con l’alzabandiera, le autorità, gli alpini e l’Inno d’Italia, una vera festa nel bosco. Ieri, arrivati da Forlì, sono stati qui piantati simbolicamente altri settanta alberi.

Sono state anche consegnate le borse di studio agli alunni più meritevoli: a Alessandro Damonte la borsa di studio offerta dai Lions in memoria di monsignor Piero Coletto; a Mihai Zugravel quella offerta in memoria della dottoressa Cristina Bricchi; a Giovanni Mazzocchi, delle medie, un altro contributo allo studio offerto dai Lions; a Haila Nelli in memoria di Giovanni Rossi, offerta dalla moglie; a Leonardo Zermani Anguissola, sempre offerta dai Lions di Bobbio; ad Alessia Anselmi la borsa di studio offerta dalla famiglia Mazzari- Gazzola in memoria di Irene Gazzola.

Inoltre sono stati consegnati i diplomi dell’esame di primo livello del Trinity of music sostenuto da un gruppo di alunni della scuola di Bobbio, con il maestro Davide Ridella. Non è mancato il ringraziamento all’imprenditore Marco Labirio e il ricordo commosso di Fausto Zermani, ricordato anche dalla pianta qui lasciata due anni fa, con una targa.

Intervenuti il sindaco di Bobbio Roberto Pasquali, la preside Teresa Andena, il presidente del Consorzio di Bonifica Luigi Bisi, Flavio Mazzocchi della Croce Rossa.

Poi tutti a lezione all’aria aperta tra i laboratori su gamberi di fiume (a cura del Consorzio di Bonifica di Piacenza nell’ambito del progetto Life Claw sostenuto dall’Unione Europea attraverso lo strumento finanziario Life), api con Apap, piantumazione e caccia al tesoro (Carabinieri Forestali), pittura all’aria aperta (a cura di Fantarte). Percorsi di volontariato con boy scout, Protezione Civile e Vigili del Fuoco, Progetto Vita e Primo soccorso di Bobbio. Sport: trekking a cura dei Carabinieri Forestali, orienteering con Riccardo Fava), hip hop con Urban Dance Lab, Bobbiese Calcio con l’Unione Sportiva Bobbiese, taekwondo con la scuola C Sak, palestra dell’Atlantide, realtà virtuale e metaverso con Urban Hub.

FOTO DI PIETRO ZANGRANDI