Ciriano, autocisterna esce di strada e si ribalta. Conducente in ospedale

Grave incidente nel pomeriggio sulla strada che da Ciriano conduce a San Protaso. Un autoarticolato Iveco, per cause da chiarire, è uscito di strada e si è ribaltato su un fianco. Il conducente è stato trasportato dall’ambulanza in ospedale, le condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Oltre ai soccorritori inviati dal 118, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale dell’Unione Valnure Valchero e i carabinieri. Il tratto interessato verrà chiuso per il recupero del mezzo.

