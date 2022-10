Un’ora di educazione fisica alla settimana per tutti i bambini delle elementari

Un’ora di educazione fisica la settimana per tutte le bambine e i bambini della scuola primaria tenuta da un laureato in scienze motorie.

Parte “Scuola attiva Kids per l’Emilia Romagna inclusiva”, il progetto della Regione che mette a disposizione tutor sportivi scolastici – che opereranno in affiancamento all’insegnante titolare – per le classi dalla prima alla quarta elementare, oggi escluse.

Un’iniziativa, rivolta alle scuole primarie statali e paritarie, per promuovere l’attività motoria e la pratica sportiva e offrire a tutti gli alunni (nelle classi 5° opera già il docente di educazione motoria) una proposta educativa di qualità.

Un impegno che, da parte della Regione, si traduce in un finanziamento di 1,3 milioni di euro per l’anno scolastico 2022-2023, grazie a risorse provenienti dal fondo sociale europeo Plus, per sostenere le autonomie educative nell’arricchimento dell’offerta, in condivisione con l’ufficio scolastico regionale.

Saranno i singoli Istituti scolastici a scegliere di avvalersi di questa opportunità, tramite una piattaforma telematica – gestita dalla società Sport e Salute – che metterà in connessione domanda e offerta. Da un lato appunto le richieste di adesione all’iniziativa da parte delle scuole, dall’altro le candidature degli aspiranti Tutor scolastici sportivi.

Il tutor dovrà garantire un’ora a settimana di orientamento motorio-sportivo, affiancando l’insegnante della classe. La seconda ora settimanale di insegnamento dell’educazione fisica sarà impartita dall’insegnante titolare.

I tutor saranno appositamente formati per la fascia d’età dei bambini interessati, fermo restando il possesso del diploma di educazione fisica rilasciato dall’Isef o la laurea in scienze motorie del vecchio o del nuovo ordinamento. Con la possibilità di punteggi aggiuntivi – in fase di definizione della graduatoria tramite avviso pubblico – per quanti posseggono titoli di laurea magistrale, dottorato, master o corsi di perfezionamento. Ogni tutor avrà anche a disposizione kit didattici realizzati in collaborazione con le Federazioni sportive nazionali partner del progetto.

Promosso dal Ministero dell’istruzione e da Sport e salute S.p.A., il progetto nazionale “Scuola Attiva Kids”, si avvale della collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e del Comitato Italiano Paralimpico.