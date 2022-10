Gas Sales, cambia il calendario. Con Perugia sfida anticipata al 12 novembre

Cambiano orari e programmazione di alcune partite di Superlega per la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: in occasione del settimo turno i biancorossi giocheranno in anticipo sabato 12 novembre alle 18.00 al PalaBancaSport con la Sir Safety Susa Perugia.

Inoltre, durante questo periodo la gara casalinga contro Cisterna del 4 dicembre (valida per la decima giornata d’andata) sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai Sport.

Di seguito il calendario completo

7° Giornata di Andata

Sabato 12 novembre 2022, ore 18.00

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Sir Safety Susa Perugia

Diretta Volleyballworld.tv

8° Giornata di Andata

Domenica 20 novembre, ore 20.30

Allianz Milano – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

Diretta Volleyballworld.tv

9° Giornata di Andata

Domenica 27 novembre 2022, ore 18.00

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Cucine Lube Civitanova

Diretta Volleyballworld.tv

10° Giornata di Andata

Domenica 4 dicembre 2022, ore 20.30

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza – Top Volley Cisterna

Diretta Rai Sport e Volleyballworld.tv

11° Giornata di Andata

Domenica 11 dicembre, ore 18.00

Pallavolo Padova – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza

Diretta Volleyballworld.tv