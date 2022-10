Piacenza jazz fest, annullato il concerto di Enrico Rava e Fred Hersch

Il concerto in calendario per domenica 30 ottobre – molto atteso per il calibro dei suoi due protagonisti, il trombettista Enrico Rava e il pianista Fred Hersch -, purtroppo è annullato per cause di forza maggiore. Rava, infatti, si è trovato nella necessità di annullare le prossime date del tour che aveva in programma in questo periodo insieme a Fred Hersch a causa di problemi di salute.

Ecco le indicazioni dell’organizzazione per il rimborso dei biglietti: “Per tutti coloro che li avevano acquistati presso la biglietteria del Piacenza Jazz Club, sarà possibile recarsi a partire dal 27 ottobre e fino al 12 novembre presso la sede dell’associazione in via Musso 5 a Piacenza nei giorni feriali (dalle 15:00 alle 19:30) o al sabato (dalle 10:30 alle 12:30). In alternativa al rimborso si potrà optare per un voucher sostitutivo, valido fino al dicembre 2023. Coloro che hanno acquistato i biglietti online su Vivaticket saranno contattati dalla piattaforma venditrice”.

Il Piacenza Jazz Club, associazione che organizza il festival, augura a Enrico Rava una pronta guarigione, nella speranza di poter ospitare questo incredibile duo già nella prossima edizione del festival.