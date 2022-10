In congedo dopo quasi 43 anni nei carabinieri il Luogotenente Ciulla

Domani sarà l’ultimo giorno in servizio per il comandante della Stazione dei carabinieri di Ottone, il luogotenente Luigi Ciulla, nell’Arma da quasi 43 anni. Si era, infatti, arruolato quando era ancora giovanissimo, nel luglio del 1980.

Dopo le prime esperienze lavorative in provincia di Bolzano, Firenze e Modena, nel marzo del 1989 è giunto a Piacenza quale comandante del Nucleo Carabinieri Arsenale al Polo Mantenimento Pesante Nord di Viale Malta.

Nell’aprile del 2013 è approdato in Alta Val Trebbia, quale Comandante della Stazione di Ottone, “dove ha continuato a vigilare sulla sicurezza dei cittadini ottonesi e ad essere disponibile verso tutti e sempre al contatto con le persone per ascoltarle e aiutarle”, commenta il Comando provinciale. Comportamento che è stato onorato ufficialmente nell’aprile del 2016 con la consegna di una targa dall’Amministrazione comunale quale uno dei cittadini che con il proprio impegno e devozione ha offerto il proprio personale e disinteressato contributo per il miglioramento del paese. La motivazione : “Al comandante della Stazione per essersi adoperato senza sosta ed oltre il proprio ruolo durante gli eventi alluvionali del settembre del 2015 in Alta Valtrebbia”.

Una ricompensa da parte dell’Arma, invece, il luogotenente Ciulla l’ha ottenuta per essere intervenuto in un bar del paese prestando soccorso a una persona colta da arresto cardiocircolatorio. Nella circostanza, in attesa dell’intervento del personale medico, ha praticato le corrette manovre di primo soccorso riuscendo a salvargli la vita.

