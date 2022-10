Maxi rissa nella notte del 28 ottobre in via Primo Maggio, a Piacenza. Ad affrontarsi e a picchiarsi in mezzo alla strada una ventina di giovani, probabilmente stranieri. Numerose le chiamate a 112 e 113 e sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia mentre i protagonisti della rissa si sono dati alla fuga.

