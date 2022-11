Peracchi con le foto hot di OnlyFans ricompra la casa dei nonni a Borla. “Un sogno”

Lucas Peracchi, 36 anni, burrascoso ex tronista di Uomini e Donne e personal trainer, negli ultimi mesi si è buttato a capofitto sul palco digitale di OnlyFans. Ma con quei soldi è riuscito a ricomprare la casa dei nonni a Borla di Vernasca, “Il mio sogno”. E ci è andato a vivere.

“Mi fanno diverse richieste”, spiega Lucas. “C’è chi mi chiede di spedirgli le mie calze, le mutande. Chi voleva un video dove muovo i pettorali e poi inquadro… il piede. Sembra assurdo, lo so, ma mi hanno pagato strabene in quel caso. Sicuramente più di quanto prendevo facendomi il mazzo ore lavorando in cantiere”.

Gli hanno offerto di fare anche film porno, ma per ora ha rifiutato. “Il mio prossimo sogno è fare il vino in Valdarda”.

Una pagina di intervista di Elisa Malacalza oggi in edicola su Libertà