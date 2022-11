Torneo “Cara nonna Academy Cup”: Piacenza Calcio in campo per l’Alzheimer

Domenica 20 novembre si terrà al Garilli di Piacenza la seconda edizione degli eventi Academy Cup, con un torneo intitolato “Cara nonna Academy Cup”. L’evento, organizzato questa volta in collaborazione con l’Associazione “Alzheimer Italia Piacenza ODV”, coinvolgerà i bambini classe 2013/2014. Oltre alla formazione del Piacenza, disputeranno il torneo anche le Società Azzurra, Cadeo, Codogno, Podenzano e Oltrepo. Questo il monito dell’Associazione: “La malattia di Alzheimer cancella progressivamente nell’ammalato tutti i caratteri della personalità e della sua individualità lasciandoci vicino solo il simulacro della persona che un tempo abbiamo amato. La ricerca medico-scientifica ci permetterà di entrare in quel mondo lontano in cui il malato si smarrisce senza possibilità di ritorno”. Piacenza Calcio 1919 ha a cuore la ricerca scientifica e vuole trasmettere l’importanza di sostenerla ai suoi tesserati, a partire dai più piccoli.

