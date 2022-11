Bonus teleriscaldamento Iren, al via le domande. A gennaio sportello itinerante

Partita la raccolta delle domande per richiedere anche per la stagione termica 2022-23 il Bonus Teleriscaldamento Iren, lo sconto in bolletta, a totale carico del Gruppo Iren. Quest’anno sarà prevista una procedura semplificata per inoltrare la domanda per chi ha già ottenuto il Bonus nella stagione precedente: Iren ha inviato una comunicazione dedicata, via mail, con tutte le indicazioni.

Iren fa sapere che “per aiutare i cittadini nella presentazione della domanda, che potrà essere fatta fino al 31 gennaio 2023, ma anche per fornire informazioni e assistenza sui servizi Iren, sarà allestito uno sportello itinerante che, a gennaio 2023, farà tappa sul territorio, quale ulteriore segno di vicinanza ai clienti del Gruppo. Il personale presente all’interno del truck sarà infatti a disposizione dei residenti sia per le procedure relative al Bonus teleriscaldamento, sia per altre necessità relative ai servizi erogati. Il calendario dettagliato, in fase di definizione, sarà disponibile nelle prossime settimane sulla pagina web dedicata, dove è già possibile trovare tutte le informazioni relative al Bonus: https://www.irenlucegas.it/bonus-teleriscaldamento“.

Restano attivi, inoltre, tutti i punti di contatto tradizionali a disposizione dei cittadini: oltre al numero verde 800969696 e Whatsapp 3771227905, per ricevere informazioni e supporto i cittadini possono recarsi negli sportelli territoriali Iren. Per il Bonus teleriscaldamento 2022-23 è confermato l’incremento della soglia ISEE di accesso, da 12 a 25mila euro, per ampliare in modo significativo il numero degli aventi diritto. Grazie alla conferma del Bonus anche per la stagione termica 22/23, il contributo di Iren stanziato negli ultimi mesi per le famiglie con i requisiti può arrivare fino a 1.494 euro.

LEGGE ALTRI DETTAGLI SUGLI IMPORTI