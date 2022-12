Gli ambulanti tornano in via Pace: “È casa nostra”. Ma c’è chi rimpiange piazza Duomo

Dopo un anno e mezzo, gli ambulanti del mercato cittadino tornano in via Pace. Nella primavera dell’anno scorso, infatti, alcuni operatori commerciali avevano dovuto abbandonare la loro posizione storica a causa dell’avvio di un cantiere lungo tutta la strada. L’amministrazione comunale aveva deciso di trasferire i banchi in piazza Duomo. A partire da oggi, però, si torna all’assetto originale: tra gli ambulanti c’è chi accetta di buon grado questo spostamento e chi, invece, avrebbe preferito rimanere in piazza Duomo. Le interviste nel servizio del Tgl qui sopra, a cura di Thomas Trenchi.

