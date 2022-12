Vaccinazioni anti-Covid, nuova sede in città: il servizio si sposta a piazzale Milano

Le vaccinazioni contro il Covid a Piacenza cambiano sede. Dal 22 dicembre il servizio si sposta dal laboratorio analisi dell’ospedale alla sede di piazzale Milano negli ambulatori del blocco B al terzo piano. “Restano invariate le modalità di prenotazione – fa sapere l’Ausl – gli utenti possono chiamare il numero verde gratuito 800.651.941, rivolgersi a uno sportello Cup presente sul territorio e in farmacia o utilizzare il Fascicolo sanitario elettronico o www.cupweb.it”.

“Gli utenti che hanno un appuntamento in date successive al 22 dicembre – rimarca l’Ausl – hanno già ricevuto, in fase di prenotazione, indicazione della nuova sede vaccinale”. Restano invariati gli altri quattro punti di somministrazione sul territorio: per informazioni www.ausl.pc.it.