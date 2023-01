Oltre 17mila sos alla polizia locale in un anno: “Richieste in aumento, ma pochi agenti”

Oltre 17.500 richieste di intervento, di cui 1.566 per incidenti stradali: circa il 24% in più dei 14.090 “sos” intercettati nel 2021. Poi 610 servizi su bivacchi, parcheggiatori abusivi, accattonaggio e vagabondi, nonché 285 controlli nei parchi. Ecco riassunta una parte dell’attività della polizia locale di Piacenza nel 2022, delineata stamattina in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono del corpo di pubblica sicurezza. In Duomo si è svolta la messa celebrata dal vescovo Adriano Cevolotto, alla presenza di agenti, cittadini e rappresentanti delle istituzioni territoriali.

DATI – Nel 2022 la polizia locale di Piacenza ha rilevato 63.831 violazioni, di cui 1.095 per mancata revisione del veicolo, 21 per guida senza patente, 248 per il mancato uso delle cinture di sicurezza, 214 per il telefonino al volante e 302 per l’assenza di copertura assicurativa. Gli accessi irregolari alla Ztl sono stati 25.045.

“POCHI AGENTI” – “L’impegno della polizia locale è quotidiano – ha detto il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi – ed è fondamentale un clima di alleanza, anche se ci sono aspetti da migliorare. Gli agenti sono pochi, solo 103 compreso il comandante, chiamati a svolgere un ruolo anzitutto per i giovani, verso una convivenza più rispettosa”.

ENCOMI ED ELOGI – Nella sala delle colonne del Palazzo vescovile, la polizia locale di Piacenza ha premiato gli agenti che si sono distinti per particolari attività operative nel 2022: l’ispettore Gianluca Sugamele, gli ispettori superiori Matteo Rampoldi e Federica Devoti, gli assistenti capo Manuela Argentieri, Ennio Caricati, Barbara Roffi, Giuseppe Roselli e Manuela Ghidelli, l’assistente Francesca Della Pietra, i sovrintendenti Maura Lovotti e Paolo Periti, il commissario Silvia Alovisi e l’assistente scelto Manuela Tiso.

LE MOTIVAZIONI DEGLI ENCOMI

Il comandante Mirko Mussi ha ringraziato le donne e gli uomini in uniforme per il loro impegno, pur rimarcando alcune criticità: “Gli agenti dovrebbero essere 130 ma sono solo 103, quasi un quarto del corpo registra prescrizioni mediche, in certi casi malattie invalidanti”. La carenza di personale, ancora una volta, è l’emergenza da affrontare nell’anno appena iniziato.