Calendasco, interviste e letture sulla Shoah: i giovani incontrano gli anziani

Letture sul tema della shoah, dei partigiani e della Seconda Guerra Mondiale. L’occasione è stata l’incontro fra gli ospiti della residenza per anziani “Istituto Longobucco”, gestita da Sereni Orizzonti, e i giovani studenti delle scuole medie di Calendasco, che si è svolto nella Giornata della Memoria.

“La Giornata della Memoria rappresenta un momento importante – ha spiegato Iklena Sojku -. Una giornata di cui volevamo onorare il senso, dal momento che ogni giorno assistiamo persone anziane, di cui alcune con un ricordo ancora molto vivo degli anni della guerra. Un senso del dovere, che è duplice: ravvivare la memoria per coloro i quali, in quegli anni, erano già nati e fare conoscere alle generazioni più giovani una parte importante della nostra storia”.

Al termine delle letture i giovani delle scuole medie di Calendasco hanno potuto intervistare gli ospiti. “È giusto studiare la storia sui libri – prosegue la direttrice -. Ma spesso sono le storie vere, gli aneddoti di chi quegli eventi li ha vissuti sulla propria pelle, a rimanere impressi nella mente dei più giovani. Credo e spero che questo progetto permetta ai giovani di emozionarsi di fronte a certi racconti e permetta anche ai nostri ospiti di sentirsi ascoltati e valorizzati per tutto quello che ancora hanno da insegnarci. Per i giovani delle scuole medie di Calendasco, che non hanno avuto l’esperienza diretta, sarà importante ascoltare chi ha sempre qualcosa in più da raccontare e rendere nota la storia perché non si dimentichi”.

Per l’occasione il servizio di animazione della struttura ha realizzato un video che racchiude le testimonianze di alcuni ospiti, diffuso attraverso le pagine social della struttura.