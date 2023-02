Dormita difensiva e tap-in vincente di Serbouti. Piacenza-Sangiuliano 0-1

Reazione biancorossa al 17′, con il cross da sinistra di Rizza: pallone per Munari che, approfittando della caduta di un difensore gialloverde, ha sparato con il sinistro ma pallone altissimo.

Al 14′, Sangiuliano in vantaggio: da calcio di punizione da trequarti, pallone corretto a centro area da un giocatore ospite, pallone non trattenuto da Tintori e, da due passi, Serbouti ha fatto irruzione per il gol del vantaggio lombardo.

Subito un’iniziativa per il Piace, al 2′, con l’incursione centrale di Claudio Morra: tiro da oltre trenta metri, destro sul fondo.

Sono in campo Piacenza e Sangiuliano, gara chiave in ottica salvezza per il Piace. Formazione tipo per i biancorossi con il consueto 3-5-2, dall’altra parte la squadra del grande ex Gautieri con il tridente offensivo Fall-Miracoli-Cogliati.

PIACENZA-SANGIULIANO 0-1

MARCATORE: Serbouti al 14′ p.t.

PIACENZA (3-5-2): Tintori; Nava, Cosenza, Masetti; Parisi, Munari, Giorno, Suljic, Rizza; Cesarini, Morra. (Reclaf, Nocchi, Plescia, Zunno, Palazzolo, Luppi, Gonzi, Persia, Capoferri, Accardi, Onisa). All. Scazzola

SANGIULIANO (4-3-3): Grandi; Zanon, Alcibiade, Serbouti, Marchi; Fusi, Metlika, Salzano; Fall, Miracoli, Cogliati. (D’Alterio, Barotac, Bruzzone, Queros, Saggionetto, Casali, Zugaro, Baggi, Pascali, Firenze). All. Gautieri

Arbitro: Di Francesco di Ostia Lido.

NOTE: angoli 0-1. Ammoniti: Giorno.