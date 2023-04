In Alta Val Tidone Albertini promette un punto salute: “Ridurre i tempi di attesa”

I candidati di Radici e Futuro, che corrono per la ricandidatura ad Alta Val Tidone del sindaco uscente Franco Albertini, promettono un occhio di particolare riguardo al sociale e ai lavori pubblici. Uno dei punti ritenuti qualificanti del programma elettorale è il Punto Salute, “dotato di adeguata strumentazione tecnica per erogare prestazioni che permetteranno di ridurre gli spostamenti e i tempi di attesa – dicono i candidati – valutando la possibilità della prestazione a domicilio. L’accesso sarà gratuito per gli over 65”.

I candidati di Radici e Futuro promettono di realizzare una nuova scuola a Trevozzo e di portare finalmente a casa la ristrutturazione del ponte di Trebecco (oggi al palo per i rincari stellari). Un occhi di riguardo anche alla promozione territoriale. Albertini, unico candidato in lizza per Alta Val Tidone lancia un appello: “Il voto di tutti per aderire a un progetto di sviluppo per la nostra comunità”.

Albertini punta cioè a portare alle urne quanti più elettori possibile. Seppure sia una campagna elettorale in solitaria, Albertini e i candidati di Radici e Futuro non la considerano niente affatto un corsa in discesa. “È fondamentale il voto di tutti per superare il quorum – dice il sindaco uscente –, ma anche per dare più forza al nostro programma amministrativo”.