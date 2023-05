Giornata del rene: giovedì il personale della Nefrologia e Dialisi torna in piazza

La prevenzione delle malattie renali torna in piazza. Giovedì 4 maggio, dalle 9 alle 15, l’equipe di Nefrologia e Dialisi allestirà una postazione informativa nel cuore di Piacenza. L’evento si svolge in collaborazione con il Comune di Piacenza e con la Croce Rossa Italiana. A Piacenza il reparto segue ambulatorialmente un migliaio di pazienti con malattia renale a vari stadi. “Finalmente, dopo tre anni di stop, possiamo tornare – evidenzia Roberto Scarpioni, direttore di Nefrologia e dialisi – a fare prevenzione direttamente con i cittadini”.

L’obiettivo della giornata di sensibilizzazione è quello di intercettare in fase precoce eventuali problematiche renali. La postazione sarà allestita in piazza Cavalli. “Aspettiamo tutti coloro che vogliono fare due chiacchiere sulla propria salute, soprattutto in riferimento ai reni, per dare informazioni, misurare la pressione arteriosa e fare un esame delle urine in ambiente separato”.

L’evento è promosso e gestito dai medici, infermieri e da tutto il personale del reparto. “Queste azioni di informazione e prevenzione sono molto importanti per i cittadini, che spesso si avvicinano al banchetto per curiosità e scoprono di avere dei dubbi clinici. Negli anni passati, infatti, questi momenti si sono rivelati fondamentali per una diagnosi precoce: su 500 cittadini intercettati nei tre anni prima della pandemia, ben 25 sono stati rimandati ai medici di famiglia con la richiesta di un accertamento di secondo livello e addirittura 3 persone hanno poi eseguito un ricovero per una verifica clinica dello stato di salute. Il danno renale – prosegue il medico – può manifestarsi in vari modi (piedi gonfi, urine colorate, bruciori alla minzione, pressione non controllata e dolori al fianco) anche ben prima che ci sia uno stato di malattia avanzata. La prevenzione ha una valenza ancora più rilevante come strumento di cura tempestiva alla luce di nuove cure disponibili per risolvere o far regredire il danno renale, prima che possa diventare irreversibile”.

L’obiettivo dell’iniziativa è offrire alla popolazione un’occasione di confronto con gli specialisti dell’ospedale di Piacenza per parlare e conoscere l’importanza della funzione dei reni.