Motonautica, la stagione 2023 comincia da Jedovnice. Tre piacentini al via

Nell’imminente weekend parte da Jedovnice (Repubblica Ceca) la stagione 2023 di motonautica. La truppa piacentina, purtroppo, si è dimezzata: Alex Cremona e Marco Malaspina, alfieri della F250, sono out per problemi fisici mentre Andrea Ongari (F500) resta ai box per un anno causa gravi problemi familiari. A difendere i colori piacentini restano un immenso Giuseppe Rossi nella classe F500, Max Cremona protagonista assoluto lo scorso anno nella F250 e il giovane Luca Finotti alla ricerca della definitiva consacrazione nella F125. Tre punte di diamante che vogliono brillare già da Jedovnice per poi proseguire a Znin (Polonia, 27 e 28 maggio). Dopodiché mille interrogativi aleggiano sulle tappe italiane: a Boretto Po (a metà giugno) e a Cremona (settembre) si rischia di non correre causa il perdurare della siccità che ha ridotto il fiume ai minimi termini.

F500 – Rossi resta sempre uno dei migliori del lotto e dovrà vedersela con i “soliti ignoti” che si chiamano Erko Aabrams, Attila Havas, Marian Jung e Marcin Zielinski. Si preannuncia una lotta infinita, dalla prima all’ultima curva.

F250 – Max Cremona è il grande favorito della vigilia mancando piloti della caratura di Alex Cremona, Malaspina e soprattutto il pluricampione Peter Bodor che si è definitivamente ritirato. Attenzione comunque all’inglese Turner e all’abruzzese Pasquale Contento che punta al podio.

F125 – Sono in 15 a giocarsi il mondiale e il piacentino Finotti è sicuramente tra i cinque papabili al titolo assieme a Peeba, Kecinski, Lyubanov e Synoracki. Duelli da non perdere.