Il 21 maggio alla Vittorino la 1° edizione del memorial in onore di Alberto Burzoni

Sarà una domenica 21 maggio speciale in casa Vittorino da Feltre. Tutto pronto per il primo memorial in onore di Alberto Burzoni organizzato dalla società biancorossa, nel quale si sfideranno gli Under 11 di Juventus, Piacenza, Fiorenzuola e Academy Moretti.

Il torneo di calcio a 9 si dividerà fra le semifinali del mattino dalle ore 10.30, quando ci sarà anche la cerimonia di co-intitolazione del campo in sintetico della Vittorino ad Alberto Burzoni e a Vittorio Pizzasegola, e le finali del pomeriggio dalle 15 in poi.

Per la presentazione del memorial organizzato in collaborazione con il Piacenza Calcio, non sono voluti mancare alla presentazione ufficiale nemmeno i soci di via Gorra Marco Gatti e Giacomo Ponginibbi.

Oltre all’assessore allo sport Mario Dadati e al delegato provinciale Coni Robert Gionelli, presenti anche il presidente della Vittorino Gianluigi Tedesco e il consigliere Daniele Chiappini. Ricordo vivo del padre Alberto anche nelle parole di sua figlia Arianna: “È stato un padre speciale, innamorato dello sport soprattutto a livello giovanile. È un onore ricordarlo in questo modo grazie al torneo”.