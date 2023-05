I campioni del Circolo di scherma Pettorelli protagonisti a Zona Sport

“In bocca al lupo a tutti!”. L’incitamento agli sportivi piacentini è arrivato nel corso dell’ultima puntata stagionale di Zona Sport, andata in onda su Telelibertà. Un augurio speciale per coloro che dovranno affrontare gli ultimi impegni della stagione, a cominciare dai giovani spadisti del Circolo Pettorelli di Piacenza Valentino Monaco e Andrea Bossalini, che oggi saranno impegnati a Riccione per il campionato italiano Gold Under 17. “Punto a dare il massimo – ha detto Monaco – per me la stagione è già ottima grazie alla recente vittoria nel campionato italiano Under 14”. “Anch’io punto a fare sempre meglio – le parole di Bossalini – è già stata una soddisfazione il titolo di vicecampione regionale”.

“Due ragazzi che stanno fatto una stagione straordinaria – ha detto di loro il coach Alessandro Bossalini – ora siamo nel momento clou, ci saranno i campionati italiani Cadetti individuali e a squadre, poi avremo a Piacenza i campionati italiani di spada dove parteciperemo con cinque squadre”.

Spazio quindi al volley nello studio del conduttore Marcello Tassi, con la Vap che domani inizierà le finali nazionali con le ragazze under 18. “L’obiettivo? Portare in alto il nome di Piacenza e dell’Emilia Romagna che sta vivendo un periodo durissimo – ha osservato il vicepresidente Eugenio Carli – per noi la stagione è già stata un grande successo con le due Final Four under 18 e 16 raggiunte, più il primo posto territoriale dell’under 13”.

“C’è grande orgoglio – ha aggiunto l’allenatore Patrick Mineo – non era semplice ottenere questi risultati in Emilia Romagna dove il movimento del volley è molto competitivo, le ragazze sono state fantastiche grazie al lavoro di squadra, alcune dell’under 18 sono già convocate per la Nazionale”.

Infine, focus sul Piacenza Basket Club che si sta giocando la semifinale playoff di Promozione per salire in Serie D. “Non può che essere una stagione soddisfacente – il bilancio del team manager Andrea Centenari – abbiamo stravinto la regular season con il gruppo dello scorso anno più giocatori di esperienza come Riccardo Perego e ora ce la giocheremo fino alla fine”.

Raggiungere la Serie D sarebbe un’importante occasione di crescita, soprattutto per i tanti giovani nel giro della società piacentina come ha chiosato il dirigente Giovanni Maestri: “Il nostro primo obiettivo è far giocare i ragazzi del settore giovanile, sono circa 200 più altri 150 del minibasket, se arrivassimo in Serie D per loro sarebbe un’ottima vetrina”.