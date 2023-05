I periti logistici dell’Isii Marconi immaginano il futuro dei trasporti: i progetti

Entra nel vivo l’ottava edizione del concorso “Dal giocattolo alla realtà”, organizzato dalle aziende Alberti e Santi e Fratelli Cattadori. Coinvolta la classe 5°Q Logistica dell’Isii Marconi di Piacenza, che giovedì 18 maggio ha presentato i propri progetti presso la sede di Alberti e Santi a Cortemaggiore.

Agli studenti – suddivisi in cinque gruppi di lavoro – è stato chiesto di elaborare il tema “L’intelligenza artificiale nelle aziende di trasporti e logistica”. Ciascun gruppo ha approfondito il compito da un punto di vista differente: selezione del personale e miglioramento del clima di lavoro, gestione della formazione aziendale, ottimizzazione dei viaggi dei mezzi di trasporto, processi di manutenzione predittiva, robot per la gestione dei carichi e scarichi e ottimizzazione di tutte le attività di magazzino. Fondamentale la visita organizzata presso l’azienda Alberti e Santi con la scuola, attraverso cui i futuri periti logistici hanno potuto osservare da vicino il funzionamento di una delle aziende di riferimento della provincia nell’ambito trasporti e logistica.

Gli elaborati di ciascun progetto verranno valutati da una commissione tecnica composta da Stefano Rancan, vicesindaco del Comune di Cortemaggiore, Elena Grilli assessore del Comune di Fiorenzuola e dalle aziende Alberti e Santi e Fratelli Cattadori.

Il prossimo 27 maggio, in occasione dell’evento “Motor Valley”, avverranno le premiazioni con l’annuncio del gruppo vincitore e la consegna del premio in denaro all’Isii Marconi da parte delle aziende Alberti e Santi e Fratelli Cattadori.

IL PROGRAMMA

Sabato 27 maggio prenderà il via il tour di “Motor Valley”, con la visita allo stabilimento di Dallara Group a Varano Dè Melegari (Parma), che si concluderà la sera con una cena di gala presso Roveleto di Cadeo.

Domenica 28 si terrà invece la tradizionale esposizione dei Mezzi in Piazza Cavour di Fiorenzuola, con spettacoli e attrazione nell’arco di tutta la giornata per le strade del Paese. Novità del 2023 la Virtual Reality Experience, un simulatore in cui sarà possibile rivivere le sensazioni di guida di un camion d’epoca negli anni ’50.