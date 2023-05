Sacrificò la vita per la sua gente: don Giuseppe Beotti sarà beatificato

Papa Francesco ha riconosciuto il martirio del sacerdote piacentino don Giuseppe Beotti. Nel luglio 1944 offrì la vita per la sua gente di Sidolo di Bardi nel parmense durante il grande rastrellamento da parte dei soldati nazisti.

Entro la fine del 2023 avrà luogo a Piacenza la beatificazione. La notizia è stata data dalla Santa Sede nella mattinata di sabato 20 maggio e dal vescovo monsignor Adriano Cevolotto al centro pastorale Bellotta di Valconasso di Pontenure al termine dell’assemblea del consiglio pastorale diocesano.

Il processo di beatificazione, iniziato in una sua prima fase a Gragnano nel febbraio 2002 con il vescovo monsignor Luciano Monari, è stato rilanciato dal vescovo mons. Gianni Ambrosio nel novembre 2010. Ora giunge a compimento a Roma con la guida del postulatore mons. Massimo Cassola.

“È un evento molto significativo per la comunità cristiana piacentina a pochi mesi dalla canonizzazione del vescovo San Giovanni Battista Scalabrini – ha commentato il vescovo mons. Cevolotto -. Due testimonianze – ha aggiunto – che indicano a noi, in questo tempo segnato da tante incertezze per il futuro dell’umanità, che solo l’amore, quello vero come quello di Cristo, ci permette di guardare al domani con speranza”.

“Se Scalabrini – ha sottolineato ancora – ha espresso l’amore per un popolo intero, per i lavoratori, per gli emigranti, per le famiglie portando loro il Vangelo, don Beotti ci aiuta a capire che solo vivendo con una generosità resa vera dal Vangelo, ci si può prendere cura gli uni degli altri”.

“Il suo desiderio di rimanere in parrocchia durante il rastrellamento, nonostante il rischio di perdere la vita, esprime l’amore di un padre che veglia sulla sua comunità. Così anche oggi i genitori, gli educatori, i sacerdoti possono superare la barriera dell’indifferenza se hanno in sé una motivazione più grande; per chi crede, l’amore di Cristo morto e risorto”.

La salma di don Beotti, finora sepolta nel cimitero di Gragnano, verrà ora collocata nella chiesa del paese dedicata a San Michele Arcangelo. L’ultimo sacerdote piacentino a essere stato beatificato è stato papa Gregorio X nel 1713.