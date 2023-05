Kickboxing, per la Yama Arashi due titoli italiani e una pioggia di medaglie a Jesolo

Due titoli italiani, cinque argenti e un bronzo a cui si aggiungono altre tredici medaglie nel Trofeo Italia. E’ ricco il bottino della Yama Arashi centrato a Jesolo, sede dei Campionati italiani Junior e Senior di kickboxing dove si qualificavano i primi quattro migliori atleti d’Italia di ogni categoria.

Per il sodalizio piacentino, i titoli sono andati a Somaya El Hayek e Ioan Gherasim: la parmigiana ha centrato il titolo nel Point Fight Junior, ma da atleta eclettica ha sfiorato il tris nel Light Contact e nel Kick Light, dove ha messo al collo due argenti. Dal canto suo, invece, il peso massimo Ioan Gherasim (di Bacedasco e campione d’Europa in carica) non ha avuto problemi a imporsi nel Light Contact e sembra già molto motivato a ben figurare ai prossimi Mondiali. Un altro argento porta la firma di Camilla Marenghi, rivergarese seconda nel Point Fight Senior dove è stata fermata solo dall’iridata Francesca Ceci; stesso risultato (doppio) per Federico Fornaro nel Light Contact e nel Kick Light Senior mentre Tommaso Ferrari ha centrato il bronzo nel Light Contact Junior. La Yama Arashi chiude la stagione con ben sei campioni italiani, contando anche il poker tricolore nella rassegna Cadetti di Lignano Sabbiadoro.

In parallelo, sempre a Jesolo si è disputato il Trofeo Italia riservato alle cinture blu, marroni, nere non qualificate e alle gialle, arancioni e verdi: anche in questa competizione, il team piacentino ha fatto la voce grossa conquistando sei ori, altrettanti argenti e un bronzo.