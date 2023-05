Festa per gli 87 anni di “Angelo del Guadà”, storico ristoratore di Piozzano

La Pro loco di Sala Mandelli di Alta Val Tidone ha festeggiato gli 87 anni di Angelo Cormacchia, “l’Angelo del Guadà” storico ex ristoratore di Piozzano. In omaggio all’Angelo del Guadà, figura popolarissima in tutta la Val Luretta e Val Tidone, gli amici di Sala Mandelli hanno organizzato un ritrovo conviviale con tanto di torta benaugurale. “La festa – spiegano – era stata ideata da Danilo Delfitto, purtroppo mancato nel 2022. Oggi ricordiamo lui e il nostro amico Angelo, una colonna portante della Val Luretta”. Originario di Piozzano Angelo Cormacchia ha sempre vissuto, lavorato e abitato in Val Luretta. Per un trentennio ha gestito con la famiglia il ristorante Guadà di Piozzano, dopo essere subentrato ai genitori. Per anni lo storico ristoratore piozzanese ha animato innumerevoli iniziative con la Pro loco di Piozzano.

