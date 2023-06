“Audi Prima Scelta :plus”, a Piacenza usato certificato grazie a Bossoni Automobili

Il Gruppo Bossoni Automobili è dal 1987 un punto di riferimento nazionale del settore automotive. Da oggi, anche negli spazi del suo showroom piacentino, in via Emilia Pavese, 168, è operativa la nuova sede di “Audi Prima Scelta :plus”, la formula che esalta la qualità dell’usato certificato, firmata dall’iconico marchio dei quattro anelli, assicurando lo stesso livello di esclusività e avanguardia delle Audi nuove.

Il programma permette di ottenere, con l’acquisto di un usato, tutta una serie di benefici di livello superiore.

Fino a 4 anni di garanzia dall’acquisto su tutte le vetture fino a 96 mesi e/o 150.000 km. Tutte le vetture Audi sono sottoposte a “110 controlli”, dal più piccolo dettaglio di carrozzeria all’intero motore, dal dispositivo di sicurezza più tecnologico alla singola spia. Con il programma “Audi Prima scelta :plus” Audi propone appunto 110 controlli accurati alla vostra vettura, ciascuno chiaramente evidenziato in una specifica checklist rintracciabile sul sito www.audi.it.

L’obiettivo è quello di garantire ineguagliabili standard di qualità, in puro stile Audi.

I 110 punti sono stati suddivisi per sezione: Documentazione, Carrozzeria ed equipaggiamenti, Impianto elettrico, Motore e trasmissione, Telaio e sottoscocca, Sicurezza.

L’usato Audi include anche vetture aziendali con meno di 6 mesi o 6.000 chilometri. Impegno e precisione, disponibilità e competenza, grazie al supporto costante del team di Bossoni Automobili.

La concessionaria “Audi Prima Scelta :plus” offre anche un test drive prima di scegliere la propria vettura ideale, quella che più desideri, quella con cui è scattato il giusto feeling. Ma è anche possibile usufruire della permuta dell’usato. All’acquisto di una vettura “Audi Prima Scelta :plus”, infatti, la concessionaria si occuperà del ritiro della vostra vecchia auto per affidarla ad un team di specialisti pronti per la valutazione secondo le reali quotazioni di mercato.

“Audi Prima Scelta: plus” offre anche un importante “servizio mobilità”, un utilissimo compagno di viaggio in caso di imprevisti. Il “servizio mobilità” pensa a tutto, intervenendo con una gamma di soluzioni mirate a risolvere l’inconveniente.

Un’ulteriore offerta inserita nella formula “Audi Prima Scelta :plus” è quella che prevede la disponibilità di una vettura sostitutiva. Quando sarà necessario fare il tagliando, o per qualsiasi eventuale sosta in officina, la concessionaria “Audi Prima Scelta :plus” metterà, infatti, a disposizione una vettura sostitutiva dai costi contenuti. Alla documentazione di ogni auto usata sarà allegata una certificazione del chilometraggio, unitamente alla già citata “Verifica dei 110 punti”.

Per ogni vettura verrà creata una formula di acquisto studiata in funzione delle vostre esigenze.

«Dopo l’arrivo a Piacenza nel 2019 con l’acquisizione della concessionaria Lodigiani e l’apertura della nuova sede Volkswagen, Bossoni Automobili aggiunge una nuova importante struttura nell’offerta dedicata ai clienti piacentini – dichiara entusiasta Franco Signifredi, Responsabile Audi Prima Scelta :plus del Gruppo – la concessionaria Audi Prima Scelta :Plus Bossoni Automobili vi aspetta, insieme a me e ai miei collaboratori, in via Emilia Pavese 168 a Piacenza per soddisfare ogni vostra esigenza di mobilità».

Affidatevi allo staff di Bossoni Automobili, a Piacenza in via Emilia Pavese 168, e visitate il sito www.gruppobossoni.it per rimanere aggiornati su tutte le novità della concessionaria.