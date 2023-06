La vacanza si trasforma in incubo, piacentine molestate dal gestore dell’hotel

Una breve vacanza in cerca di un po’ di relax a Forte dei Marmi si è trasformata, per due turiste piacentine, in un incubo, ed è finita con una denuncia in procura per violenza sessuale nei confronti del gestore dell’hotel che le aveva ospitate. E’ accaduto lo scorso fine settimana. Le due donne in cerca di un momento di svago hanno raggiunto la località balneare toscana. “Avevamo anche scelto un hotel assai costoso pensando di poter rimanere tranquille, invece niente” ci ha raccontato una delle due turiste che abita a Piacenza.

“La prima avvisaglia l’abbiamo avuto a cena nell’hotel, io e la mia amica eravamo ad un tavolo, quando si è avvicinato il proprietario dell’hotel ed ha cominciato a farmi dei complimenti solo ed esclusivamente sulla mia fisicità, complimenti volgari e per di più rivolti a me da una persona anziana. Mi sono subito trovata a disagio e così anche la mia amica. Abbiamo cercato di scantonare rapidamente pensando che fosse finita lì, un comportamento sgradevole e molesto senza conseguenze“.

Invec,e sempre seguendo il racconto della giovane di Piacenza, l’anziano gestore dell’hotel, un toscano settantenne sarebbe tornato alla “carica” con modi più spicci il pomeriggio seguente: “erano circa le due e mezza del pomeriggio e io e la mia amica avevamo preso posto ad un tavolino presso la piscina dell’hotel. C’era un sole splendido, pieno giorno insomma. Quell’anziano si è nuovamente avvicinato e volgarmente mi ha chiesto se poteva mettermi le mani sul seno. Ho risposto seccamente di no e lui mi è balzato addosso palpeggiandomi ovunque e insistendo nelle mie parti intime. Alla fine sono riuscita a divincolarmi e lui trovatosi con le mani libere, si è subito rivoto alla mia amica rimasta attonita dicendole: “posso toccare il seno anche a te?”. A quel punto ci siamo precipitosamente allontanate.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’