Pianello, successo per la cena a favore di Amop: raccolti 10mila euro

È andata oltre ogni aspettativa la risposta dei pianellesi all’invito a essere generosi nei confronti di Amop. Grazie agli oltre 170 commensali che hanno preso parte alla cena allestita in piazza Umberto I sono stati raccolti 10mila euro. Una cifra record, che ha sorpreso gli stessi organizzatori. “Grazie agli sponsor, ai privati, alle realtà che ci hanno sostenuto – dice il vicesindaco Simone Castellini – siamo riusciti a coprire per intero tutti i costi vivi per l’organizzazione delle cena”. Tolti i costi, pagati dai sostenitori, il ricavato delle offerte di chi si è seduto a tavola potrà quindi essere interamente devoluto a favore di Amop.

