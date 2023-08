Parla inglese il primo memorial “Gianni Salerno”, ko le Zebre di Cuminetti

La stagione 2023/2024 del rugby piacentino si è aperta ieri sera con un incontro di altissimo profilo, con due squadre che mostrano un alto livello di gioco e intensità.

Ad aggiudicarsi il primo memorial “Gianni Salerno” sono per 26-20 gli inglesi degli Ealing Trailfinders, usciti alla distanza sulle Zebre del piacentino Cuminetti dopo un primo tempo equilibratissimo.

A fare la differenza è la doppietta ravvicinata del Player of The Match Reuben Bird-Tulloch, che tra il 72’ e il 75’ scava il solco decisivo che consegna la vittoria alla formazione inglese.

La partita si apre con il vantaggio delle Zebre, che sfruttano bene un paio di situazioni di contrattacco per portarsi avanti nel punteggio. Eden apre le marcature dalla piazzola, poi è Gesi a scavare il primo solco nella partita con la prima meta dell’incontro al 20’. Ealing rialza la testa nel finale di prima frazione, con Holmes a firmare i primi punti dei suoi con una meta di potenza prima dell’intervallo.

Dopo lo stop lungo è Ealing ad avere il sopravvento, con la meta del sorpasso firmata da Cornish su maul. A rispondere per le Zebre è Trulla dalla Piazzola, che trova i tre punti che accorciano le distanze ai 20’ dalla fine. La partita rimane sui binari dell’equilibrio fino all’azione personale di Bird-Tullock che spacca in due la partita con la meta del 19-14. Nella frenesia della rimonta le Zebre perdono un pallone sanguinoso, e lo stesso Bird- Tullock raccoglie l’ovale per la marcatura decisiva. Nel finale di partita c’è spazio per la seconda mete delle Zebre, arrivata con Bozzoni all’ala.

Un grande inizio per la stagione del rugby a Piacenza, che vivrà altri importanti appuntamenti a partire dalla celebrazione dei 60 anni dei Lyons sabato 23 settembre allo Stadio Walter Beltrametti.

IL TABELLINO

Piacenza, Stadio Walter Beltrametti – Zebre Parma-Ealing Trailfinders 20-26

Marcatori: pt. 12’ cp Eden (3-0); 20’ m Gesi tr Eden (10-0), m. Holmes tr Shingler (10-7); st. 44’ m. Cornish tr Shingler (10-14), 60’ cp Trulla (13-14), 72’ m Bird-Tulloch (13-19), 74’ m Bird-Tulloch tr Burns (13-26); 79’ m di punizione Zebre (20-26)

Zebre Rugby: Trulla; Cuminetti, Cambriani, Mazza, Gesi; Eden, Jelic; Licata (cap), Bianchi, Andreani; Zambonin, Krumov; Nocera, Ribaldi, Buonfiglio. A disposizione: Manfredi, Sanavia, Pitinari, Canali, Volpi, Ferrari, Bozzoni, Garcia, Montemauri, Rizzi. All. Roselli

Ealing Trailfinders: Kelleher; Holmes, Earle, O’Brien, Bird-Tulloch; Shingler, Hampson; Smid, Uzokwe, Reid; Maddison, Linsell; Roots, Walker, Whyte. A disposizione: Cornish, Goodrick-Clarke, Davis, Terry, Newman, Burns, Hitchcock, Boddilly, Gillespie. All. Ward

Arb. Clara Munarini (FIR)

TJ1 Alberto Favaro (FIR)

TJ2 Francesco Meschini (FIR)

4O Lorenzo Imbriaco (FIR)

Calciatori: Tiff Eden (Zebre) 2/2; Jacopo Trulla (Zebre) 1/1; Shingler (Ealing) 1/2; Burns (Ealing) 1/2